Karantina?  Yeni kısıtlamalara rağmen tren ve yollar meşgul

Ulusal kilitlenme bugün başladı, ancak Waterloo’daki platformlar, tren yolcularıyla meşguldü, Londra yolunda yollar da trafikle tıkanmıştı.

İngiltere’de dört hafta sürecek olan yeni kısıtlamaların bir parçası olarak, insanlardan mümkün olduğu kadar evden çalışmaları istendi, ancak yapamazlarsa işe gelmelerine izin verildi. Publar, restoranlar ve acil olmayan gereksiz dükkanlar kapılarını kapattı ve halkın Covid-19’un yayılmasını engellemek için önümüzdeki dört hafta boyunca evde kalmaları söylendi.

Ulusal kilitlemenin amacı koronavirüsün yayılmasını önlemektir.

Adalet Bakanı Robert Buckland, Polis’ler, halkın yeni kilitlemeye uymasını sağlamak için ‘rıza yoluyla polislik’ yaklaşımını sürdüreceğini söyledi. Yerel topluluklarda Covid-19 memur sayısının artmasının, insanların düzenlemelere uymasını sağlamak için ‘çift yollu’ bir yaklaşımı temsil edeceğini söyledi.Bay Buckland, ‘Daha yoğun bir müdahaleye ihtiyaç duyulduğunda, polis devreye girecek ve elbette ceza’lar ağır olacaktır.’ Şu anda her ihlal için 200 sterlinlik bir para cezası var ve bu da ikiye katlanıyor. Maksimum 6,400 sterline kadar olan her suç ve büyük toplantılar için 10.000 sterlin. “Bu düzenlemeleri, geçen sefer yaşadığımız deneyime göre hassas bir şekilde ayarladığımız için, halk, korkunç ihlallerin olduğu yerlerde polisin müdahale etmesini ve kanunun yoluna girmesini bekleyebilir” dedi. Bay Buckland, karantina’ya uymaya istekli olmayan “küçük azınlık” olduğunu söyledi.