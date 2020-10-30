Koronavirüs nedeniyle Starbucks’ın net karı yüzde 51 düştü

Koronavirüs salgını dünyanın en büyük kahve dükkanları zinciri Starbucks’ın cirosunu ve karlılığını vurdu. Starbucks’ın net cirosu mali yılının dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 6,2 milyar dolar olurken, dağıtılabilir hisse başına kar da yüzde 50,7 düşüşle 0,67 dolardan 0,33 dolara geriledi.

NET KAR YÜZDE YÜZDE 51 DÜŞTÜ

Starbucks’ın ABD’de karşılaştırılabilir satışları yüzde 9, uluslararası satışları ise yüzde 10 azaldı. Dördüncü çeyrekte net kar yüzde 51,1 düşüşle 392,6 milyon dolara geriledi.

30 BİNDEN FAZLA ŞUBESİ BULUNUYOR

Starbucks, Amerikalı kahve dükkânları zinciridir. Merkezi Seattle, Washington’dadır. Starbucks, adını Moby Dick’teki Starbuck adlı karakterden alır ve simgesi bir denizkızıdır. Starbucks’ın dünya genelinde 30 binden fazla, Türkiye’de ise 450’den fazla şubesi bulunmaktadır.