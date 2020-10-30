Yeni Zelanda’da ötanaziye ‘evet’, esrara ‘hayır’ dedi

Yeni Zelanda’da 17 Ekim’da genel seçimle beraber düzenlenen referandumun erken sonuçlarına göre, büyük çoğunluk ötanazinin yasallaştırılmasına destek verdi. Ülkede esrar kullanımının yasallaştıracak tasarı ise kabul edilmedi.

2021’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Seçim komisyonu tarafından açıklanan erken sonuçlara göre, seçmenlerin yüzde 65.2’si ötanaziyi yasallaştırmak için ‘evet’ oyu kullandı. Kampanya ekibini başı Dr. Mary Panko, “Bir gün Yeni Zelandalılar, bu ülkede tahammül edilemez acılara ‘hayır’ demek gibi temel bir insan hakkının tartışıldığına bile şaşıracaklar” dedi. Referandum sonuçlarının bağlayıcı olduğu belirtilirken, nihai sonuçların ardından kararın 6 Kasım 2021’de yürülüğe girmesi öngörülüyor.

ESRAR İÇİN ‘HAYIR’ OYU

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen seçimlerde, ötanaziyi yasal hale getirecek Yaşam Sonu Seçme Yasası’nın yanı sıra, keyfi esrar kullanımının yasallaşması da seçmenlere soruldu. Referandumda, Yeni Zelandalıların yüzde 53.1’i bu yasa için ‘hayır’ oyu kullandı.