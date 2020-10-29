Yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı

5 hours önce
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Avustralya merkezli Nine Network muhabiri Brett McLeod’un yüzüne canlı yayına girmeye hazırlandığı sırada kuş çarptı.

Avustralya merkezli Nine Network muhabiri Brett McLeod canlı yayın sırasında talihsiz kaza geçirdi.

McLeod’un yüzüne akşam bülteni için canlı yayına girmeye hazırlandığı sırada kuş çarptı. O anlar canlı yayın esnasında ekrana yansıdı. McLeod’a çarpan kuşun türünün saksağan olduğu belirtildi.

BAHAR AYLARINDA SAKSAĞANLAR SIK SIK HALKA SALDIRIYOR

Bölgede bahar aylarında yuva yapan saksağan kuşları, yuvalarına yakınlaşan insanlara sık sık saldırıyor. Bölge halkı ise olası kuş saldırılarına karşı kasklarla önle alıyor.

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