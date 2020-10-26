Katil eşek arılarına dev operasyon

11 hours önce
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Yeni tip corona virüs salgının merkezi durumdaki ABD’de halk, ilkbahar ayından bu yana zehirli eşek arısı paniği yaşanıyor. Kibrit kutusu büyüklüğündeki Asya kökenli dev eşek arıları, özellikle ülkenin Kanada’ya komşu olan Washington eyaletini mesken tutmuş durumda.

HER YIL 50 ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Kanat açıklığı 7 santimetre olan, dünyanın en büyük eşek arısı birkaç saat içinde diğer tüm arı türlerinin başını keserek öldürülmesiyle ünlü ve ısırığı insanlar için oldukça ölümcül. Japonya’da her yıl, dev eşek arılarının sokması nedeniyle yaklaşık 50 ölüm meydana geliyor.

Uzmanlar dev eşek arılarının öncelikle, diğer arı türleri için büyük bir tehlike olduğunu belirtiyor. Asya dev eşek arısı kolonisi birkaç saat içinde yaklaşık 30 bin arıyı öldürebiliyor.

HEPSİNİN AVLANMASINI ÖNERİYORLAR

Bilim insanları, katil arı kraliçesinin ABD’ye yerleşmeden önce popülasyonlarını yok etmek umuduyla, görülen tüm Asya eşek arılarının avlanması gerektiğini söylüyor.

BULUNAN İLK YUVA YOK EDİLDİ

Bununla birlikte, bilim insanları katil eşek arılarının yerini tespit etmek için uzun süredir devam eden yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı, Kanada sınırında yer alan küçük bir kasaba olan Blaine’deki özel bir mülkteki ağacın içindeki oyukta yuva keşfettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, yaklaşık 200 arının bulunduğu kovanı bir vakum cihazıyla başarıyla yok ettiklerini açıkladı.

KAYNAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Diğer taraftan araştırmacılar,  Asya dev eşek arılarının  ABD’ye nasıl girdiğini henüz bilmiyor.  Ancak, bir kargo gemisinde ya da Asya’dan Kuzey Amerika’ya taşınan bir ürünün içinde  kış uykusuna yatmış olabilecekleri düşünülüyor.

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