İtalya’da bir köpek 5 yavrusundan birini yeşil doğurdu

2 days önce
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İtalya’da bir çiftlikte doğum yapan köpeğin 5 yavrusundan biri açık yeşil doğdu.

İtalya’nın Sardinya adasındaki Pattada köyünde bir çiftlikte doğum yapan köpeğin 5 yavrusundan biri açık yeşil doğdu. Çiftçi Cristian Mallocci, Spelacchia adı köpeğinin 9 Ekim’de minik yeşil bir yavru doğurduğunda gözlerine inanamadığını belirtti. Mallocci, diğer 4 yavrunun ise bembeyaz olduğunu belirtti.

Yavrunun rahimdeyken biliverdin adlı pigmentle temas etmiş olmasının sonucunda bu durumun olabileceği ve nadir görüldüğü belirtiliyor. Yavrunun büyüdükçe yeşil rengini kaybedip tüylerinin beyaza döneceğini belirtilirken yeşilin umut ve şansın rengi olduğunu söyleyen Mallocci, yavru köpeğin insanların yüzünü güldüreceğine inanıyor. Yavru köpeğe ‘fıstık’ adını koyan Mallocci, fıstığı kimseye vermeyeceğini de belirtiyor.

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