ABD’den Çin’i öfkelendiren karar: Tayvan’a 1.8 milyar dolarlık silah satışı onaylandı
ABD, Tayvan’a 1,8 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Bu adımın, Tayvan’ı kendi toprağı olarak gören Çin’le ABD arasındaki gerilimi tırmandırabileceği belirtiliyor.
Çin daha önce Tayvan adasını geri almak için askeri güce başvurma seçeneğini dışlamamıştı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, geçen haftaki açıklamasında Çin’in Tayvan’ı işgal etmeye hazır olduğuna inanmadığını söylemişti. O’Brien bununla birlikte Tayvan’ın gelecek için “gücünü takviye etmesi” gerektiğini belirtmişti.
Tayvan Savunma Bakanlığı yetkilileri ABD’den alınacak silah sistemlerinin “muharebe ve asimetrik savaş kabiliyetlerini artıracağını” söylüyor.
ABD Savunma Bakanlığı anlaşmanın roket rampaları, sensörler ve topçu silahları dahil üç silah sistemini kapsadığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Tayvan 135 hassas güdümlü cruise füzesi, hafif seyyar roket rampaları, savaş uçaklarına monte edilebilen hava keşif sensör sistemleri alacak.