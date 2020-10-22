AB, Kanada’yı seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden çıkardı

12 hours önce
0 135 Bir dakikadan az

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB), Kanada’yı, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden çıkardı.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, Kanada’yı, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden çıkaran AB, bundan böyle Kanada vatandaşlarına 14 günlük karantina başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerini uygulayacak.

AB’nin kararına gerekçe olarak, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkin biçimde yaşandığı Kanada’da vaka sayısında yaşanan artış gösterildi.

Yapılan bu değişiklikle, AB’nin Kovid-19 kısıtlaması uygulamadığı ülke sayısı 9’a geriledi. Listede, Avustralya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Uruguay bulunuyor.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.

Yaşlı bakım merkezinden Kızılhaç’a çağrı

Öte yandan, Kanada’nın federal başkenti Ottawa’daki bir yaşlı bakım merkezi, salgınla mücadelede çaresiz kalınca Kızılhaç’ı yardıma çağırdı.

Ottawa’nın doğusundaki Hawkersbury kasabasında bulunan ve belediye tarafından işletilen yaşlı bakım merkezinin yöneticisi Alexandre Gorman, bir kişinin öldüğü merkezde 31 yaşlı ve 17 personelin testlerinin pozitif çıktığını belirtti. Gorman, “Kızıl Haç, temizlik ve yüksek yoğunluklu dezenfeksiyonda bize yardımcı olacak. Sadece yaşlıların odalarına bir tabak yemek götürseler bile harika.” dedi.

Son 3 günde 68 kişi öldü

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede Kovid-19 nedeniyle son 3 günde 68 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 9 bin 421 artarak 196 bin 915’den 206 bin 336’ya yükseldi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

8 hours önce
206

Coronavirus: İngiltere’nin COVID-19 karantina listesinden çıkarılan tatil noktaları

9 hours önce
86

Çekya’da günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı

9 hours önce
114

Cristiano Ronaldo’nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı

12 hours önce
135

Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 500 bine yaklaştı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.