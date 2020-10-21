Çin’de ‘noodle’ faciası! Ev yapımı erişte 9 can aldı

11 hours önce
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Çin’de ev yapımı noodle yemek için toplanan aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti. Kurbanların dolapta 1 yıldır bekletilen Çin eriştesinin içinde oluşan Bongkrek asidi nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Çinn’in Jixi şehrinde bir aile faciası yaşandı. Akşam yemeğinde bir araya gelen aile üyeleri, bir çeşit noodle (Çin eriştesi) yemeği olan ‘Suantangzi’ hazırladı.

12 kişilik ailede üç çocuk yemeğin tadını beğenmedikleri için yemeyi reddederken, büyük bir faciayı da kılpayı atlatmış oldu. Yemekten kısa süre sonra fenalaşan diğer aile üyeleri hastaneye kaldırıldı.

PANZEHİRİ YOK

Dolapta bir yıldır bekletildiği öğrenilen ev yapımı noodle içinde Bongkrek asidi oluştuğu ve 9 kişinin bundan zehirlendiği tespit edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 kişi hayatını kaybetti.

Heilongjiang Hastalık Önleme Merkezi’nde Gıda Güvenliği uzmanı olan Gao Fei, Bongkrek asidi zehirlenmelerinin bir panzehiri bulunmadığını ve ölüm oranının yüzde 40 ile yüzde 100 arasında değiştiğini söyledi.

24 SAAT İÇİNDE ÖLÜM

Yemeği yedikten sonra oluşan belirtiler arasında şiddetli karın ağrısı, terleme ve halsizlik olduğunu belirten Fei, “En nihayetinde durum komaya kadar ilerliyor. Karaciğer, böbrek, kalp ve beyin gibi pek çok organı etkiliyor. 24 saat içinde ölüme yol açabiliyor” dedi.

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