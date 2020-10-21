Londra’nın güneyinde çatışma polis ağır yaralı

11 hours önce
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Polis, Londra’nın güneyinde meydana gelen çarpışmada diğer üç memurun da yaralandığını, tutuklama sırasında bir diğerinin de yaralandığını açıkladı.

Güney Londra’da bir araba kazasının ardından bir polis memurunun yaralı halde bırakılmasının ardından, cinayete teşebbüs şüphesiyle bir adam tutuklandı.

Polis, Southwark’ta meydana gelen çarpışmada üç polis memurunun ve tutuklama sırasında bir diğerinin de yaralandığını söyledi.Polis arabasını kullanan kadın polis araç kesilerek çıkartılabildi.

Met Polisi’nden yapılan açıklamada, “20 Ekim Salı günü saat 13: 30’dan kısa bir süre önce Draycott’da Edmund Caddesi, SE5 kavşağına yakın bir yerde bir polis aracı başka bir otomobille çarpıştı.

“Polis aracının sürücüsü, potansiyel olarak yaşamı değiştiren yaralanmalarla hastanede kalıyor. Başka bir polis memuru da hayati tehlike oluşturduğuna veya hayatını değiştirdiğine inanılan olmayan yaralarla hastanede kalıyor.”Diğer iki polis memuru hafif yaralı olarak taburcu edildi. Bir diğer memur tutuklamada hafif yaralandı.

“Diğer aracın sürücüsü – 20’li yaşlarında bir adam – hastaneye kaldırıldı. Yaralarının hayati tehlike oluşturduğuna inanılmıyor. Cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı.”

Olaya tanık olan herkesten 3656/20 Ekim CAD referansını belirterek 101’i aramaları veya 0800 555 111 numaralı telefondan Crimestoppers ile iletişime geçmeleri isteniliyor.

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