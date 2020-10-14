IMF koronavirüs maliyetini açıkladı

9 hours önce
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Corona virüs küresel salgını hem 2020’ye ait hem önümüzdeki yılların ekonomik planlarını kökünden değiştirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) salgına yönelik ekonomik tahminlerini güncelledi. IMF raporuna göre Covid-19’un ekonomik yıkıcılığı beklenenden daha az oldu. Yine de küresel ekonominin 2020’yi 28 trilyon dolar salgın faturasıyla kapatması tahmin ediliyor.

Haziran ayındaki raporunda küresel ekonominin yüzde 5.2 küçüleceğini tahmin eden IMF, bu oranı da güncelledi. IMF’nin tahminine göre yeni küçülme oranı yüzde 4.4 olacak.  Son aylardaki ekonomik toparlanmalar nedeniyle küresel ekonominin kaybına ilişkin beklentiler 33 trilyon dolardan 28 trilyon dolara indirildi.

EN ÇOK KÜÇÜLMESİ BEKLENEN ÜLKELER

IMF raporunda ayrıca ekonomisi en çok küçülecek ülkeler tahminini de paylaştı.  Tahminlere göre İspanya yüzde 12.8 küçülmeyle listenin zirvesinde yer oluyor. İspanya’yı yüzde 10.6 ile İtalya, yüzde 9.8 ile Fransa, yüzde 9.8 ile İngiltere ve yüzde 7.1 ile Kanada takip ediyor.

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