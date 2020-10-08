Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa’nın güvenliği Türkiye’nin elinde

3 hours önce
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto,Batı Avrupalı siyasetçilerin Türkiye’yi daha az eleştirmesi gerektiğini söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye’nin elinde olduğunu, bu yüzden Batı Avrupalı siyasetçilerin Türkiye’yi daha az eleştirmesi gerektiğini söyledi.Slovakya’nın başkenti Bratislava’da ”Bratislava Küresel Güvenlik Forumu”na katılan Bakan Szijjarto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Szijjarto, görüşmeye ilişkin Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ”Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eski dostum ve mevkidaşım. Bugün Avrupa’nın güvenliği Türkiye’nin elinde. Bu yüzden Batı Avrupalı dostlarım onları daha az eleştirse daha iyi olur.” ifadelerini kullandı.

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