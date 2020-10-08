Coronavirus: İngiltere bugün 17.540 yeni vaka kaydetti – dünden 3.000 fazla

Birleşik Krallık son 24 saatte 17.540 yeni koronavirüs vakası kaydetti – dünden 3.300 fazla.

Pozitif bir testten sonraki 28 gün içinde toplam 77 ölüm kaydedildi, Çarşamba günü bildirilen 70 ölümden bir artış.

Son rakamlar, İngiltere’deki yaklaşık 16.000 vakanın NHS Test ve İzleme programı tarafından kaçırılmasıyla birkaç gün süren kafa karışıklığını takip ediyor.İngiltere hastanelerindeki koronavirüs hastaları da dün 2.944’e kıyasla 3.044’e yükseldi – 22 Haziran’dan bu yana en yüksek.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) artan hastane başvuruları konusundaki endişelerini dile getirdi.

PHE’nin tıbbi direktörü Dr. Yvonne Doyle şunları söyledi: “Vakalarda ve hastaneye kabullerde kesin ve sürekli bir artış görüyoruz.