Coronavirus: İngiltere bugün 17.540 yeni vaka kaydetti – dünden 3.000 fazla

4 hours önce
0 379 Bir dakikadan az

Birleşik Krallık son 24 saatte 17.540 yeni koronavirüs vakası kaydetti – dünden 3.300 fazla.

Pozitif bir testten sonraki 28 gün içinde toplam 77 ölüm kaydedildi, Çarşamba günü bildirilen 70 ölümden bir artış.

Son rakamlar, İngiltere’deki yaklaşık 16.000 vakanın NHS Test ve İzleme programı tarafından kaçırılmasıyla birkaç gün süren kafa karışıklığını takip ediyor.İngiltere hastanelerindeki koronavirüs hastaları da dün 2.944’e kıyasla 3.044’e yükseldi – 22 Haziran’dan bu yana en yüksek.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) artan hastane başvuruları konusundaki endişelerini dile getirdi.

PHE’nin tıbbi direktörü Dr. Yvonne Doyle şunları söyledi: “Vakalarda ve hastaneye kabullerde kesin ve sürekli bir artış görüyoruz.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 hours önce
183

CDC Koronavirüsün hava yoluyla bulaştığını kabul etti

6 hours önce
2,826

Londralı Coşkun 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

7 hours önce
240

İskoçya’da koronavirüse karşı ‘alkol yasağı’

9 hours önce
306

Başbakan Johnson, AB’ye ‘anlaşmasız ayrılığa hazırım’ mesajı verdi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.