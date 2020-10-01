Müslüman hamile kadına saldıran kişiye 3 yıl hapis cezası

Geçen yıl başörtülü hamile kadına tekmeli tokatlı saldıran Stipe Lozina bugün video konferans yoluyla hakimin karşısına çıktı.

Hukuki yardımı reddedip mahkemede kendi savunmasını kendi yapmak isteyen Lozina, Avustralya medyasına göre, tutarsız birçok açıklamada bulundu.

Hakimin, şizofreni teşhisi konduğunu ve “akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini‘ belirttiği Lozina, ırkçı sözler sarf ettikten sonra video bağlanıtısının sesi kısıldı.

Islah memuru, kendisine cezasının onsuz verileceğini söylediğinde, Lozina “Umurumda değil‘ dedi.

‘Dini önyargılarla körüklendi’

Duruşmada saldırının ‘dini önyargılarla körüklendiği’ belirtildi. Savcılar, saldırıyı gerçekleştirmeden önce, Lozina’nın masaya yaslanıp, “Siz Müslümanlar annemi mahvettiniz” diye bağırdığını anlattı.

3 yıla hapis cezasına çarptırılan Lozina, 2022 yılında şartlı tahliyeyle serbest bırakılabilir.

‘En 14 kez vurmuş’

Avustralya’da ciddi tepkilere neden olan olayın görüntülerinde, saldırganın diğer müşteriler onu uzaklaştırmadan en az 14 kez hamile kadına vurduğu görülüyor.

Görüntüleri ‘belirgin bir şekilde hasta’ bir adamın, ‘kötü ve üzücü’ bir saldırısı’ diye nitelendiren Hakim Christopher Craigie, “Bu saldırı hem kurbana hem de doğmamış bebeğe ciddi zarar verme potansiyeline sahipti” dedi.

Hafif yaralanmayla saldırıyı atlatıp erkek çocuk doğuran Elasmar’ın o zamandan beri kalıcı bir travmadan mustarip olduğu, kamuya açık alanlara çıkmaktan korktuğu belirtildi.