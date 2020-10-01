Londra’ya Harry Potter’ın heykeli dikildi
Ünlü İngiliz yazar J. K. Rowling’in yarattığı ve dünya çapında fenomen olan Harry Potter karakterinin heykeli İngiltere’nin başkenti Londra’daki Leicester Meydanı’na dikildi. Heykelin açılışı dün yapıldı.
Harry Potter’ı canlandıran aktör Daniel Radcliffe’i model alan bronz heykel, 2001 yılında Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin galasının yapıldığı yerden birkaç adım uzaklıkta yer alıyor.
Heykel, ilk film uyarlaması olan Harry Potter ve Felsefe Taşı’ndaki Quidditch maçında süpürgesiyle havalandığı sahneyi betimliyor.