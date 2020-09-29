Ermenistan’da erkeklerin ülke dışına çıkması kısıtlandı

14 hours önce
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Ermenistan’da, ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamaların getirildiği bildirildi.

Ermenistan, Azerbaycan’a karşı işgalci ve saldırgan tutumlarını yeniden başlattı.

Ermeni ordusu, geçtiğimiz gün Azeri sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Saldırı sonucu çok sayıda Azerbaycanlı hayatını kaybederken, karşı saldırıya geçildi.

Dağlık Karabağ’da teyakkuza geçen Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla, Ermeni mevzileri ateş altına alındı. Ağır tahribat alan Ermeni kuvvetleri cepheden kaçmaya başladı.

18-55 YAŞ ARASI ÜLKEDEN ÇIKAMIYOR

Azerbaycan’ın Türkiye’nin desteği ile ilerlemesi sonrası ülke içinde de hareketlilik yaşandı. Çatışmaların başlamasıyla birlikte askere alınma korkusu yaşayan  Ermeni erkekler, ülkeyi terk etmeye başladı. Ermenistan hükümeti ise bu konuda tedbir aldı.

Ermenistan’da Sivil Havacılık Komitesi’ne atıfta bulunarak yayınlanan habere göre, ülkede ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamalar getirildi.

 

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