Johnson, Erdoğan’la telefonda görüştü

14 hours önce
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye- İngiltere ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

20 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ ELE ALINDI

Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ile 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması konusunda kararlılıklarını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Johnson, iki ülke arasında büyük potansiyeli bulunan savunma alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.

DOĞU AKDENİZ VE AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere’nin Doğu Akdeniz konusunda dengeli ve tarafsız bir tutum sergilemesinin, diyalog ve iş birliği çabalarını desteklemesinin ortak menfaat olduğunu ifade etti. Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları sonucu başlayan çatışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için Ermenistan’ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

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