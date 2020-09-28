Trump görevden aldı, ‘kendine zarar verme tehdidinde bulununca’ hastaneye kaldırıldı

10 hours önce
0 156 Bir dakikadan az

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Brad Parscale, kendine zarar verme tehdidinde bulununca karısının polise haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı.

Parscale ve eşi Candice’e ait Florida’daki eve pazar günü öğleden sonra polis çağrıldı. Trump’ın eski kampanya yöneticisinin eşi Candice polisi arayarak, eşinin kendisine zarar vereceğini söyledi.

Fort Lauderdale polisinden yapılan açıklamada, “Memurlar eve vardığında ihbarı yapan kişiyle (Candice Parscale) ile temasa geçti. İhbarı yapan kişi eşinin silahı olduğunu, evdeki başka silahlara da erişimi olduğunu ve kendi kendine zarar verme tehdidinde bulunduğunu söyledi, ancak memurlarımız güvenli bir şekilde evden çıkarmayı başardı” denildi.

Polis memurlarının eski kampanya yöneticisini kendisine zarar vermeden evden çıkmaya ikna ettiği belirtildi. Parscale’in polisleri tehdit etmediği ve polislere gönüllü şekilde eşlik ettiği belirtildi.

Trump’ın eksi kampanya yöneticisi Broward Sağlık Merkezi’ne götürüldü.

Trump’ın haziran ayında başkanlık seçimi için  Tulsa’da yaptığı ilk mitingde 19 bin kişi kapasiteli stadyumun boş kaldığı gözlemlenmişti. Trump ise daha önce yağtığı konuşmada, yaklaşık 1 milyon kişinin mitinge katılmak için başvuru yaptığını söylemiş, ancak mitinge 6 bin 200 kişi gelmişti. Bunun üzerine Trump, faturayı Parscale’ye keserek görevden aldı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

11 hours önce
277

ABD’den korkutan (Covid-19) aşısı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpek balığı katlediliyor

11 hours önce
367

Escobar’ın evinde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar bulundu

12 hours önce
104

Trump’tan, Biden ile tartışması öncesi dikkat çeken istek: Doping testi yapılsın

12 hours önce
146

Korkunç açıklama: Koronavirüsten ölenlerin kesin sayısını tespit etmek birkaç yıl sürebilir

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.