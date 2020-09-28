Dolar,Sterlin ve Euro’da son durum

Bugüne 7.73 seviyesinden başlayan dolar kuru daha sonra gelen alımlarla 7.79 seviyesine sıçradı. Euro ise uzun zamandır geçemediği 9 TL’yi geçerek 9.07 seviyesine yükseldi. Sterlin ise yüzde 2.73 yükselişle 10 TL’yi aştı

Bugüne 7.73 seviyesinden başlayan dolar kuru daha sonra gelen alımlarla yüzde 1.78 yükselişle 7.79 seviyesine sıçradı. Euro ise uzun zamandır geçemediği 9 TL’yi geçerek yüzde 1.94 yükselişle 9.07 seviyesine yükseldi. Sterlin ise yüzde 2.73 yükselişle 10 TL’yi aştı!

Bugün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar ve euro karşısında değer kaybediyor. BDDK bu sabah açıkladığı kararda bankaların aktif rasyosunu revize etmişti.