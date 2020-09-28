TTFF 1.Lig ve 2.Lig maç sonuçları

11 hours önce
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Türk Toplumu Futbol Federasyonu 2020-2021 yılı yeni sezon ilk maçları bu hafta başladı.

27 Eylül 2020 Pazar günü oynanan ve dostça, bol gollü geçen maçların sonuçları söyle;

Grand Betting 1. Lig

  • MTG 0  –  2 Fenerbahçe
  • Dumlupınar Yeni Malatya 6  –  0 Zaza
  • Gaziantep 6  –   0 Amedspor
  • Türkmenköy 0  –  0 Kızılırmak
  • Yeni Boğaziçi 7  –  2 Mehmetcik

RedWin Betting 2. Lig

  • Göksun 4  –  2 Pekün
  • BAF 1 – 1 Kahramanmaraş
  • Kasımpaşa 17  – 1 Gençlik Gücü
  • Kayseri 5  –  2 Doğan Türk Gücü
  • Yavruvatan 8 –  0 Birlikspor

 

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