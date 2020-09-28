TTFF 1.Lig ve 2.Lig maç sonuçları
Türk Toplumu Futbol Federasyonu 2020-2021 yılı yeni sezon ilk maçları bu hafta başladı.
27 Eylül 2020 Pazar günü oynanan ve dostça, bol gollü geçen maçların sonuçları söyle;
Grand Betting 1. Lig
- MTG 0 – 2 Fenerbahçe
- Dumlupınar Yeni Malatya 6 – 0 Zaza
- Gaziantep 6 – 0 Amedspor
- Türkmenköy 0 – 0 Kızılırmak
- Yeni Boğaziçi 7 – 2 Mehmetcik
RedWin Betting 2. Lig
- Göksun 4 – 2 Pekün
- BAF 1 – 1 Kahramanmaraş
- Kasımpaşa 17 – 1 Gençlik Gücü
- Kayseri 5 – 2 Doğan Türk Gücü
- Yavruvatan 8 – 0 Birlikspor