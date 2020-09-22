Rusya’da gökten yağan kuş cesetleri halkta paniğe neden oldu

Rusya’da gökten ölü kuş yağdı. Geniş bir alanda görülen ölü kuşlar halkta paniğe neden olurken o görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Henüz nedeni belirlenemeyen kuş ölümlerinin ardından halk, komplo teorileri üretirken uzmanlar olayın kuş gribi dalgasıyla bağlantılı olabileceği üzerinde durdu.

Rusya’nın güneybatısında, İdil Nehri kıyısında bulunan Balakovo kentinde sokak ve caddelerin ölü kuşlarla dolu olduğu görüldü. İnanılmaz görüntüler sosyal medya ve bazı yerel haber sitelerinde yayınlanarak kısa sürede milyonlara ulaştı. Görüntüler, kıyamet senaryolarını ve komplo teorilerini de beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlar kuşların ölümünü, Rusya’nın kentteki büyük nükleer santraliyle ilişkilendirdi.

HALK CEVAP ARIYOR

Caddelere saçılan ölü kuşları gören kimi vatandaşlar şiddetli rüzgarlar veya iki sürünün kazara çarpışması gibi doğal olaylara işaret ederken, diğerleri fabrikaların neden olduğu hava kirliliğinden kaynaklanmış olabileceğini savundu. Bazıları ise, salgın döneminde de suçlanan 5G teknolojisi hedef gösterdi.

‘ÇERNOBİL’ SENERAYOSU GERÇEK Mİ OLDU?

Ortaya çıkan görüntüler akıllara HBO’nun Çernobil dizisini getirirken vatandaşlardan bazıları nükleer santrallere işaret etti. Bölgedeki nükleer santrallerle ilgili bir sorun olabileceğini iddia eden vatandaşlar ‘Çernobil dizisinin başında tüm kuşlar ölüyordu’ şeklinde yorumlarda bulundu.

YETKİLİLER ARAŞTIRIYOR

Henüz kuş ölümlerine neden olan şeyin tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Saratov’un veterinerlik departmanı şu anda olayı araştırıyor ve bazıları ölümlerin bir kuş gribi dalgasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.