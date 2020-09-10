Beyrut limanında büyük yangın

28 mins önce
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Lübnan’ın Beyrut limanında bir motor yağı ve lastik deposunda yangın çıktı.

Limanda geçen ay amonyum nitrat bulunan bir depoda meydana gelen patlamada yaklaşık 190 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

Limanın gümrüksüz satış bölümündeki yangında kentin üzerinde büyük bir duman tabakası oluştu.

Reuters ajansına göre bir askeri kaynak, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Televizyon görüntülerinde çok sayıda itfaiye erinin yangına müdahale ettiği görülüyor.

Yangının kontrol altına alındığı, ölü ya da yaralının olmadığı belirtildi.

Limanda 4 Ağustos’ta meydana gelen patlama büyük bir yıkıma neden olmuştu.

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