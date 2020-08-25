Araştırmaya göre anne adayları kafeinden kaçınmalı

8 hours önce
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Anne adayları veya çocuk sahibi olmak isteyenlerin kafeinden bütünüyle kaçınması gerektiği belirtildi.

İzlanda’da Reykjavik Üniversitesinden Profesör Jack James liderliğinde yapılan araştırmada çerçevesinde konuyla ilgili 48 çalışma incelendi.

Araştırmada, çalışmaların 32’sinin kafeinin hamilelerde ölü doğum ve düşük riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koyduğuna işaret edildi.

James, gebelikte kafein tüketen annelerin çocuklarında akut lösemi ve obezite riskinin arttığına da işaret ederek “Kafein çocuklarda aşırı kilo alımına yol açabilir, bu da yaşamlarının ileri dönemlerinde sağlık sorunları oluşturabilir.” değerlendirmesini yaptı.

Bulguları “BMJ Evidence Based Medicine” dergisinde yayımlanan araştırma bazı uzmanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Avustralya’nın Adelaide Üniversitesinde eczacı olan Dr. Luke Grzeskowiak, makalenin “aşırı panik yaratıcı” ve tutarsız olduğunu belirtti.

Kings College London’da kadın hastalıkları Profesörü Andrew Shennan da kafein tüketiminin uzun zamandır insanın beslenmesinde yer aldığını ve kahvenin sigara gibi risk oluşturmasının zor olduğunu söyledi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi, kadınların hamileyken aldıkları kafein miktarını günde 200 mg (yaklaşık iki fincan hazır kahve) ile sınırlamalarını tavsiye ediyor.

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