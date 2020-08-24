İtalya’da vaka sayısı aylar sonra ilk kez 1000’i aştı
İtalya’da 12 Mayıs’tan bu yana ilk kez günlük yeni Covid-19 vakası sayısı 1000’in üzerine çıktı.
Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam açıklanan verilere göre son bir günde 1071 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 1402 yeni vaka görülen 12 Mayıs’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
Öte yandan, 12 Mayıs’ta günlük can kaybı 172’yken, dün 3 yeni can kaybı kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı da önceki güne göre 5 azalarak 64’e indi. 12 Mayıs’ta yoğun bakımdakilerin sayısı 952’ydi.
Ülkede Şubat sonunda ilk vaka ve ölümlerin belirlenmesinin ardından toplam can kaybı 35 bin 430’a, toplam vaka sayısı da 258 bin 136’ya ulaştı.
Yeni vakaların yaş ortalaması düşük
İtalya’da Mart başında ülke çapında sıkı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başlamış, salgın eğrisi Mart-Nisan aylarındaki yükselişin ardından inişe geçmişti.