Rus doktorlar muhalif liderin tedavi için Almanya’ya ‘götürülmesine izin vermedi’
Zehirlendiği şüphesiyle Sibirya’da hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin tedavi için Almanya’ya getirilmesi planına Rus doktorlardan izin çıkmadı.
Navalni, Cinema For Peace (Barış için Sinema) vakfı tarafından bir ambulans uçakla Berlin’e götürülecekti. Omsk’ta bulunduğu hastanenin doktorları, Navalni’nin sağlık durumunun taşınmasına uygun olmadığını ifade etti.
Muhalif liderin destekçileri ise Sibirya’daki hastanede kalmasının Navalni için “ölümcül olacağı” görüşünde.
Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmiş, Twitter’da yaptığı açıklamada doktorların kararına tepki gösterdi, “Doktorlar ve kararda etkisi bulunan düzenbaz yetkililer, Navalni’nin taşınmasını engelleyerek yaşamına kastediyor” dedi.
Yardım teklifleri
Navalni’nin nakli için gönderilen ambulans uçağın Sibirya’daki Omsk kentine Cuma günü ulaştığı öğrenildi.
Cinema For Peace (Barış için Sinema) vakfı, Navalni’yi Almanya’ya götürmek için tıbbi cihazlar ve uzmanlarla donanımlı bir ambülans uçak göndereceklerini açıklamıştı. Berlin’deki Charite hastanesinin de Navalni’yi tedaviye hazır olduğu kaydedilmişti.
Barış için Sinema Vakfı, aktivist ve film yapımcısı Jaka Bizili tarafından kuruldu. 2018’de zehirlenme belirtileri gösteren muhalif Rus punk grubu Pussy Riot’ın sözcüsü Pyotr Verzilov’un tedavisi de vakıf tarafından üstlenilmişti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Perşembe günü düzenledikleri basın toplantısında Navalni’ye yardım teklifinde bulundular.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov ise Navani’ye “acil şifa” dileğinde bulundu ve gerektiğinde yurt dışına çıkarılması için Kremlin’in yardımcı olacağını söyledi.
Ancak Peskov muhalif liderin zehirlendiğinin henüz kanıtlanmadığını da eklemişti.