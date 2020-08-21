Rus doktorlar muhalif liderin tedavi için Almanya’ya ‘götürülmesine izin vermedi’

Navalni’nin nakli için gönderilen ambulans uçağın Sibirya’daki Omsk kentine Cuma günü ulaştığı öğrenildi.

Cinema For Peace (Barış için Sinema) vakfı, Navalni’yi Almanya’ya götürmek için tıbbi cihazlar ve uzmanlarla donanımlı bir ambülans uçak göndereceklerini açıklamıştı. Berlin’deki Charite hastanesinin de Navalni’yi tedaviye hazır olduğu kaydedilmişti.

Barış için Sinema Vakfı, aktivist ve film yapımcısı Jaka Bizili tarafından kuruldu. 2018’de zehirlenme belirtileri gösteren muhalif Rus punk grubu Pussy Riot’ın sözcüsü Pyotr Verzilov’un tedavisi de vakıf tarafından üstlenilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Perşembe günü düzenledikleri basın toplantısında Navalni’ye yardım teklifinde bulundular.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov ise Navani’ye “acil şifa” dileğinde bulundu ve gerektiğinde yurt dışına çıkarılması için Kremlin’in yardımcı olacağını söyledi.