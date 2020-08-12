Brezilya’da can kayıplarının sayısı 100 bini aştı

5 hours önce
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Brezilya’da koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 100 bini aştı. Böylece, Brezilya, ABD’nin ardından dünyada en yüksek can kaybının görüldüğü ikinci ülke haline geldi.

Ancak ülkede salgının yayılmasının yavaşladığına yönelik hiçbir işaret yok.

Brezilya’da yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ilk üç ayda 50 bin civarındaydı. Ancak yalnızca 50 gün içerisinde bu sayı ikiye katlandı. Şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı da toplamda 3 milyonu aşmış durumda.

Bilim insanları, pandeminin henüz zirve noktasına ulaşmadığı uyarısı yapıyor. Ancak ülkede dükkan ve restoran gibi insanların toplu halde bulunduğu mekanlar faaliyetlerine normal bir şekilde devam ediyor.

Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yaptığı açıklamalarda virüsü ciddiye almadığını ortaya koydu ve ekonomiyi olumsuz etkileyecek önlemlerin alınmasına karşı çıktı.

Kendisi de virüse yakalanan ve gördüğü tedavi sonucu iyileşen Bolsonaro, eyalet valilerinin virüsün yayılmasını engellemek için aldıkları önlemlere karşı çıkarken, zaman zaman maske takmadan destekçilerinin düzenlediği gösterilere katılırken görüldü.

Uzmanlar, Bolsonaro hükümetinin koronavirüsle mücadele konusunda koordineli bir planının olmadığını söylüyor.

Yerel yönetimler ise ekonominin yeniden canlanması için kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik bir dizi adım atmaya hazırlanırken, bu durum virüsün daha da hızlı bir şekilde yayılacağı kaygılarını beraberinde getiriyor.

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