İsrail’de koronavirüs vakaları 80 bini aştı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1674 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 578’e, vaka sayısının da 80 bin 431’e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 374’ünün durumunun ağır olduğu, toplam 55 bin 474 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.