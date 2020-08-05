Beyrut’ta patlamada: Ölü sayısı 100’ü aştı, 4 binden fazla yaralı var

Lübnan Kızılhacı başkent Beyrut’ta dün meydana gelen patlamada 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 4 binden fazla. Beyrut Valiliği, 100’den fazla kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. Kurtarma ekipleri kayıpları arıyor. Beyrut’ta kan bağışı çağrısı yapıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, 6 yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.Michel Aoun hükümetin olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi gerektiğini söyledi.Lübnan’da Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında iki hafta OHAL ilan etmesi bekleniyor.Güvenlik yetkilileri, patlamaya bir süre önce el koyulmuş patlayıcılardan neden olduğunu söyledi.

Patlama anında neler yaşandı?

Beyrut’taki patlama, yerel saatle 18.00 sularında meydana geldi.

BBC muhabiri Rami Ruhayem, 10 kilometre uzaklıkta deprem gibi hissedildiğini söylediği patlama anı için “Hayatımda bu kadar yüksek bir ses duymadım” dedi.

Lübnan medyasında çok sayıda kişinin yıkılan binaların enkazının altında kaldığı ifade ediliyor. Ajanlar ile haber kanallarının bölgeden geçtiği görüntülerde ise arabaların ve binaların büyük hasrar gördüğü görülüyor.Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir görgü tanığı “Buradaki binaların hepsi yıkıldı. Karanlıkta cam ve enkazın üzerinde yürüyoruz” dedi.

Beyrut’taki hastanelerin tamamen dolduğu da aktarılıyor.Patlama, Beyrut’tan 240 kilometre uzaklıktaki Kıbrıs Adası’nda dahi hissedildi. Eski BBC muhabiri, TV sunucusu Emilia Papadopoulos patlamayı, Kıbrıs’ın Limasol kentinde hissettiklerini, evlerin pencerelerinin titrediğini söyledi.Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut’u “afet bölgesi” ilan etti ve bugün toplanacak kabineden olağanüstü hal ilan etmesini istedi.

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