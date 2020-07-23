Brezilya’da günlük vaka rekoru kırıldı

Toplam 2 milyon 230 bin vaka ile koronavirüs salgınında dünya genelinde ABD’nin arkasından ikinci sırada bulunan Brezilya, son 24 saatte tespit edilen 67 binden fazla yeni vaka ile günlük rekorunu bir kez daha kırdı.

Brezilya’da son 24 saatte tespit edilen 67 binden fazla yeni vaka ile günlük rekoru bir kez daha kırdı…

Brezilya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre aynı süre içinde ölü sayısı ise 1300 kişi olarak bildirildi. Böylece salgından ölenlerin sayısı 83 bin kişiye ulaştı.

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre salgından en çok etkilenen yerler küçük kasabalar ve küçük köyler olarak verilirken, bu bölgelerde çok kısıtlı sağlık imkanlarının bulunması salgının yarattığı sonuçları daha da ağırlaştırıyor.

Özellikle Brezilya’daki yerli halkın yaşadığı bölgelerde etkili olan salgının, ülkenin en büyük yerel kabilesi olan Xingu halkının lideri Artiana Yawalapiti’nin de pozitif çıkması ile birlikte daha dramatik bir hal alırken, hasta olan insanların sağlık merkezlerine ulaşmak için 24 saatten fazla yol almak zorunda olması basında eleştirilere neden oluyor.