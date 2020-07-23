Eski Nazi kampı gardiyanı 5 bin 232 cinayetten hüküm giydi

İkinci Dünya Savaşı’nda, Nazilerin işgali altındaki Polonya’daki kampta görev yapan Dey’e Almanya’nın Hamburg kentindeki mahkeme tarafından verilen iki yıllık ceza tecil edildi.

17 yaşındayken kampta görev yapmaya başlayan Dey, 1944 Ağustosu’ndan Nisan 1945’e kadar hayatını kaybeden 5 bin 232 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Dey, suçu işlediğinde 18 yaşın altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı.

Avukatları, gaz odaları bulunan kampta, Dey’in önemsiz bir figür olduğunu savunsa da mahkeme heyeti ölümlerde sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

2011 yılına kadar Almanya’da 2. Dünya Savaşı’nda Nazilerin işlediği suçlara yönelik açılan davalarda, davalının suça doğrudan iştirakı şartı aranıyordu.

Ancak Sobibor Kampı’nın gardiyanlarından John Demjanjuk, o yıl, doğrudan karar alıcılardan biri olmadığı halde, kamptaki toplu katliam suçuna eşlik etmekten ceza aldı. Bu ceza emsal alınarak Nazi kamplarında gardiyanlık yapan birçok SS subayına dava açıldı.