Eski Nazi kampı gardiyanı 5 bin 232 cinayetten hüküm giydi

\r\n\r\n\u0130kinci D\u00fcnya Sava\u015f\u0131\u2019nda, Nazilerin i\u015fgali alt\u0131ndaki Polonya\u2019daki kampta g\u00f6rev yapan Dey\u2019e Almanya\u2019n\u0131n Hamburg kentindeki mahkeme taraf\u0131ndan verilen iki y\u0131ll\u0131k ceza tecil edildi.\r\n\r\n17 ya\u015f\u0131ndayken kampta g\u00f6rev yapmaya ba\u015flayan Dey, 1944 A\u011fustosu\u2019ndan Nisan 1945\u2019e kadar hayat\u0131n\u0131 kaybeden 5 bin 232 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sorumlu tutuldu. Dey, su\u00e7u i\u015fledi\u011finde 18 ya\u015f\u0131n alt\u0131nda oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7ocuk mahkemesinde yarg\u0131land\u0131.\r\n\r\nAvukatlar\u0131, gaz odalar\u0131 bulunan kampta, Dey\u2019in \u00f6nemsiz bir fig\u00fcr oldu\u011funu savunsa da mahkeme heyeti \u00f6l\u00fcmlerde sorumlulu\u011fu oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\n2011 y\u0131l\u0131na kadar Almanya\u2019da 2. D\u00fcnya Sava\u015f\u0131\u2019nda Nazilerin i\u015fledi\u011fi su\u00e7lara y\u00f6nelik a\u00e7\u0131lan davalarda, daval\u0131n\u0131n su\u00e7a do\u011frudan i\u015ftirak\u0131 \u015fart\u0131 aran\u0131yordu.\r\n\r\nAncak Sobibor Kamp\u0131\u2019n\u0131n gardiyanlar\u0131ndan John Demjanjuk, o y\u0131l, do\u011frudan karar al\u0131c\u0131lardan biri olmad\u0131\u011f\u0131 halde, kamptaki toplu katliam su\u00e7una e\u015flik etmekten ceza ald\u0131. Bu ceza emsal al\u0131narak Nazi kamplar\u0131nda gardiyanl\u0131k yapan bir\u00e7ok SS subay\u0131na dava a\u00e7\u0131ld\u0131.