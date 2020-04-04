Mezarlıklarda yer kalmayınca Koronadan ölenleri evlerinin önüne bıraktılar

16 hours önce
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Ekvador’da mezarlıklarda yer kalmayınca polis cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı. Ekvador Devlet Başkanı Moreno, resmi verilerin çarpıtıldığını itiraf ederken Korona virüsünden yaklaşık 2 bin 500 kişinin öldüğünü açıkladı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü salgını Güney Amerika’da bulunan Ekvador’da halka zor günler yaşatıyor.

Ekvador’da yetersiz alt yapı yüzünden Korona virüsü ölümleri nedeni ile mezarlıklarda yer kalmayınca polisler cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başlarken, sağlık sisteminin çökmesi nedeni ile cesetler ise sokaklarda bırakılıyor.

Ekvador’un batısında yer alan Guayaquil kentinde Korona virüsü ölümleri nedeni ile mezarlıklarda yer kalmayınca polisler cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı.

Ekvador’da resmi verilere göre toplam Korona virüsü vakası 3 bin 368’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 145’e yükseldi.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, yaptığı açıklamada resmi verilerin çarpıtıldığını Korona virüsünden yaklaşık 2 bin 500 kişinin öldüğünü itiraf etti.

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