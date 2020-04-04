Futbol camiasının yakından tanıdığı Hasan Oktay Minci hastaneye kaldırıldı

İngiltere’de yaşamını sürdüren ve ‘Minci’ olarak bilinen başarılı spor adamı Kıbrıslı Türk Hasan Oktay Minci, hastaneye kaldırıldı.

İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türk Hasan Oktay, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Hasan Oktay Minci’nin yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.

Hasan Oktay Minci, bir hafta önce çok şiddetli adale ağrısı, birkaç gün önce de nefes alma zorluğu çekmeye başlayınca bugün sağlık görevlileri ile iletişime geçti. Yaklaşık 2 ay önce göğsünde yaşadığı rahatsızlığı sağlık görevlilerine aktaran Minci hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı ve kendisine koronavirüs testi yapıldı. Vücudunda önceki rahatsızlığına bağlı yüksek derecede iltihap olduğu belirlenen Minci’nin tedavisine başlanırken enfeksiyon teşhisi kondu.

‘Minci’ olarak bilinen ve yurtdışında futbol antrenörlüğü yapan Oktay, payaşımında ‘Allahtan umut kesilmez’ yazdı.

Hasan Oktay’ın yaptığı paylaşım spor camiasını ve sevenlerini endişelendirdi.