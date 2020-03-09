İran koronavirüsün yayılmasını engellemek için 70 bin tutukluyu geçici olarak serbest bırakıyor

Çin’den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı İran’da salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla yaklaşık 70 bin tutuklu ve hükümlünün geçici olarak serbest bırakılacağı duyuruldu.

Koronavirüs İran’da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, yetkililer salgını kontrol edebilmek adına her türlü önleme başvuruyor. İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, kalabalık cezaevlerinde virüsün yayılmaması önlemek amacıyla 70 bin tutuklu ve hükümlünün geçici olarak serbest bırakılacağını açıkladı.

Reisi, “Tutukluların serbest bırakılması şu aşamada toplum için bir güvensizlik yaratmıyor” dedi. Reisi, serbest bırakılanların ne zaman cezaevlerine döneceğine dair bir bilgi vermedi.

İran daha önce de salgını kontrol altına alabilmek adına 54 bin tutukluya ev izni vermişti.

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 27’ye yükseldi

İran’ın güneyindeki Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi.

Fars Haber Ajansı’na konuşan, Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, “Huzistan’a bağlı Ahvaz’da son birkaç gün içinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye ulaştı” dedi.

Alkol söylentileri kaçak içki tüketimini artırdı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de “Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7’si öldü” dedi.

Ağayari, bazı vatandaşların ‘alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği’ söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini söyledi.

Huzistan Başsavcı Yardımcısı Ali Biranuvend, bu sabah yaptığı açıklamada, eyalette sahte içkiden ölenlerin sayısının 14’e yükseldiğini, zehirlenen 100’den fazla kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtmişti.

237 kişi yaşamını yitirdi

Covid-19 İran’da şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 237 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişiler arasında Tahran Milletvekili Fatma Rehber, eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ve İran’ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

Koronavirüse yakalananlar arasında Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunuyor. Ülke çapında doğrulanmış vaka sayısı ise 7 bin 161’e yükseldi.