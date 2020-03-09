Korona paniği İngiltere’de temizlik raflarını boşalttırıyor

3 hours önce
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Londra’da korona virüs salgını nedeniyle paniğe kapılan halkın marketlere akın etmesi sonucu temizlik ve sağlık ürünlerinin bulunduğu raflar boşaldı.

Londra’da bazı marketler korona virüsü nedeniyle evlerinde stok yapmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Son günlerde artan korona virüsü salgını ve gelen ölüm haberleri, yerel marketlerdeki ve büyük alışveriş merkezlerindeki temizlik ve sağlık ürünlerinin stoklarının bitmesine neden oldu.

Londra’nın güney ve kuzey bölgelerinde bulunan bazı marketlerde sağlık ürünlerinin bitmesi kentte yaşayanları tedirgin ederken, Sağlık Bakanlığından herhangi bir açıklama gelmemesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Güney Londra’da bir marketin sağlık reyonunda sabun ve dezenfekte ürünlerinin tamamen bittiği görüldü. Alışveriş arabalarını sağlık ürünleriyle dolduran bazı Londralılar, marketlerde sağlık ürünleri bitince online alışveriş sitelerine ve eczanelere yöneldi.

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