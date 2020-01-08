Putin Şam’da Esad’la Emevi Camii’ni ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye gezisi öncesi Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’den bu yana ilk kez Şam’a gitti. Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la birlikte Emevi Camii’ni ve Rum Ortodoks kiliselerinden Meryemiye Katedrali’ni ziyaret etti.

Vladimir Putin’le Beşar Esad arasındaki ikili görüşme ise Şam’da Rus güçlerinin bulunduğunu karargahta yapıldı.

Putin için karargahta resmi karşılama töreni düzenlendi.

İki lider, burada görev yapan Rus kuvvetlerine tebriklerini iletti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov çeşitli haber ajanslarına yaptığı açıklamada Putin’in, Suriye devletinin yeniden inşası ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması yolunda çok büyük mesafe kat edildiğini vurguladığını söyledi.

Dmitry Peskov, “Putin Şam sokaklarında, barışın nasıl tesis edildiğini kendi gözleriyle gördü” dedi.

Peskov, Esad’ın, Rusya’ya ülkesine desteği için teşekkür ettiğini; Putin’in ve Rus halkının Noelini kutladığını söyledi. Ortodoks Hristiyanlar Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.

İki liderin Suriye’deki askeri durumu ve ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi öldürmesini de kapsamlı şekilde değerlendirdikleri açıklandı.

Suriye’de en son 2017’de Hmeymim Hava Üssü’ne gitmişti

Rusya, 2015’te Suriye’deki iç savaşa müdahale etmiş ve Esad yönetimine destek vermişti.

Vladimir Putin, Suriye’yi daha önce en son 2017’de yine Türkiye gezisi öncesi ziyaret etmiş ve Hmeymim Hava Üssü’ne gitmişti.

Salı akşamı İstanbul’a giden Putin, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte İstanbul’da TürkAkım projesinin açılış törenine katılacak.