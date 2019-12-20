Bu fotoğraftan geriye yalnızca bir kişi kaldı

Yeni Zelanda’da meydana gelen volkan faciasının altından bir aile dramı çıktı. Vücudunun büyük bölümü yanan Jesse Langford, uyandırıldığında annesi, babası ve kız kardeşini kaybettiğini öğrenecek.

Yeni Zelanda’da Whakaari Yanardağı’nda 9 Aralık’ta meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında bölgede 47 kişi bulunurken, iki kişiye ise hala ulaşılamıyor.

Faciayla ilgili gün geçtikçe yeni detaylar ortaya çıkarken, İngiliz basını bir aile dramını gündeme getirdi. Avustralya’nın Sydney kentinde yaşayan Langford ailesi, patlama sırasında adada bulunan talihsiz turistler arasındaydı.

Baba Anthony’nin 51. yaş günü için bölgeye gelen aileden bir tek 19 yaşındaki Jesse hayatta kalabildi. Vücudunun yüzde 90’ında ileri derecede yanıklar bulunan Jesse, babasının yanı sıra annesi Kristine ve kız kardeşi Winona’yı da kaybetti.

Yetkilier tarafından yapılan açıklamaya göre, ulaşılamayan iki kişiden biri olan Winona’nın öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Yoğun bakımda tedavi gören Jesse, bilinci kapalı olduğu için ailesini kaybettiğini bilmiyor.