İngiliz dalgıca pedofili yakıştırması yapan Elon Musk, hakim karşısında

SpaceX’in kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk, Tayland’da geçen sene bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth hakkında sosyal medyadan yaptığı “pedofil” suçlaması nedeniyle hakim karşına çıktı.

Musk, Unsworth’ün kendisine hakaret davası açması üzerine Los Angeles’ta bir mahkemede ifade veren Elon Musk, ifadesinde, önce İngiliz dalgıcın kendisine hakaret ettiğini ve bunun üzerine kendisinin de ona cevap verdiğini söyledi.

“GÜNEY AFRİKA’DA YAYGIN BİR HAKARET”

Duruşmada Elon Musk, aslında ne onun ne de kendisinin birbirlerine yönelik hakaretlerinin kasıtlı olduğuna inandığını, doğup büyüdüğü Güney Afrika’da “pedofil” kelimesinin “yaygın bir hakaret” olduğunu ve aslında dalgıcın gerçekten pedofil olduğunu kastetmediğini iddia etti.

PAYLAŞIMI SİLDİ

İngiliz dalgıcı pedofili olmakla suçlayan Musk,gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımı silerek, Vernon Unsworth’tan özür dilemişti. Unsworth ise Los Angeles’ta Musk’a dava açmıştı.