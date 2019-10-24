Bangladeş’te 19 yaşındaki kadını yakarak öldüren 16 kişiye idam cezası

2 hours önce
0 154 1 dakikada oku
19 yaşındaki Nusrat, benzin dökülerek yakılmıştı.
19 yaşındaki Nusrat, benzin dökülerek yakılmıştı

Bangladeş’te öğretmenini cinsel tacizle suçlayan bir öğrenciyi yakarak öldürmekle suçlanan 16 kişi idam cezasına çarptırıldı.

19 yaşındaki Nusrat Jahan Rafi, Nisan’da başkent Dakka’ya 160 kilometre mesafedeki Feni kasabasında öldürülmüştü.

İdama mahkum edilenler arasında Rafi’nin cinsel tacizle suçladığı müdür ile sınıfından iki kız öğrenci de bulunuyor.

Rafi’nin öldürülmesi ülkede büyük öfkeye neden olmuş, “Nusrat’a Adalet” sloganıyla protesto gösterileri düzenlenmişti.

Gözlemciler, Bangladeş’te bu tür davaların yıllarca sürdüğüne dikkat çekerek mahkemenin tepkiler nedeniyle çok hızlı karar aldığını vurguluyor.

Sanıkların avukatları kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Nusrat, okul müdürü Siraj Ud Doula'nın (ortada) tacizme uğradığını söylemişti.
Nusrat, okul müdürü Siraj Ud Doula’nın (ortada) tacizine uğradığını söylemişti

‘Susturmaya çalıştılar’

Cinayet soruşturmasında sanıkların Rafi’yi susturmak için köyün ileri gelen erkeklerin sınıfındaki kız öğrencilerle iş birliği yaptıkları belirtildi.

Savcılık cinayetin, taciz iddiasından sonra hapse atılan müdür Siraj Ud Doula’nın içeriden verdiği talimatla işlendiğini söylüyordu.

Bazı polis memurları da Rafi’nin intihar ettiği söylentisini yayarak sanıklarla iş birliği yapmak suçlamasıyla yargılanıyordu.

Başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi tutuklanmıştı.
Başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi tutuklanmıştı

Rafi’ye ne oldu?

Mahkeme kayıtlarına göre Rafi 6 Nisan’da; okul müdürünün kendisine uygunsuz şekilde dokunduğu şikayetiyle polise gittikten 11 gün sonra okulun çatısına çağrıldı. Etrafını saran dört ya da beş burkalı kişi Rafi’den şikayetini geri almasını istedi.

Rafi bunu reddedince elbisesi tutuşturularak yakıldı.

Polise göre bu kişiler olayın bir intihar gibi görüneceğini düşünüyordu. Ama Rafi ağır yaralı olarak kaçtı ve yardım istedi.

Rafi bu halde kardeşinin cep telefonuna kaydettiği videoda “Öğretmen bana dokundu. Son nefesime kadar mücadele edeceğim” dedi.

Vücudunun yüzde 80’i yanan Rafi, 4 gün sonra 10 Nisan’da öldü.

Bangladeş

“Kadınların yüzde 80’i iş yerinde cinsel şiddete maruz kalıyor”

Bangladeş’te cinsel taciz vakalarının görece çok olduğu belirtiliyor. ActionAid adlı yardım kuruluşunun bu yıl yayımladığı bir araştırmada, tekstil sektöründe çalışan kadınların yüzde 80’i iş yerlerinde cinsel şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

Ancak mağdurların korktuğu için bu tür vakaların sıklıkla cezasız kaldığı öne sürülüyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

23 September 2019
981

“İslam dininden çıkan kadını kaçırıp öldürmeyi planlayan” iki kişi tutuklandı

27 August 2019
218

Bangladeş evlilik belgelerindeki ‘bakire’ seçeneğini kaldırıyor

30 July 2019
366

İran’da eşini öldüren Cumhurbaşkanı eski yardımcısına idam cezası

27 June 2019
383

Bangladeş’te 2010 yılından bu yana tren raylarında kulaklıkla yürüyen 535 kişi öldü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin