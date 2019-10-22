Yakalandığı hastalık nedeniyle yedikleri biraya dönüşüyor

ABD’de bir adamın bağırsaklarında kendi kendine bira üretildiği tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre, bira üretimine yol açan şeyin adamın bağırsaklarında çoğalan maya mantarı olduğu belirlendi.

ABD’de yaşayan bir adamın bağırsaklarında kendi kendine bira üretildiği ortaya çıktı.

Bağırsaklarında çoğalan mantarın mayalanmasıyla birlikte 46 yaşındaki adam baş dönmesi, hafıza kaybı gibi problemlerle karşılaşarak işinden ayrılmak zorunda kaldı.

New Scientist’te yer alan habere göre, yaşadığı rahatsızlıklarla ilgili birkaç doktora görünen adamın probleminin ne olduğu başlarda tespit edilemedi ancak daha sonra yapılan incelemelerde hastanın nadir görülen ve ‘Kendi kendine mayalanma sendromu’ denilen bir hastalığa yakalandığı tespit edildi.

Hastalığa sahip olan kişiler, yediklerinin alkole dönüşmesi sonucunda sarhoşluk yaşayabiliyor.

‘Gut formantasyonu sendromu’ olarak da bilinen hastalıkla ilgili olarak ABD’li bilim insanları Barbara Cordell ve Justin McCharty tarafından yapılan çalışmada, bu hastalığa yakalanan kişilerin bağırsaklarında ekmek, bira ve şarap yapımında sıkça kullanılan ‘Saccharomyces cerevisiae’ türünde maya bulunduğu tespit edilmişti.

Sendrom, 2013 yılında aynı belirtileri gösteren 61 yaşındaki bir adamın incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştı.

Son olarak da aynı olay geçen Eylül ayında Çin’de meydana gelmişti.

Bu sendroma yakalanan hastalara ise genellikle düşük karbonhidrat diyeti ile mantar tedavisi uygulanıyor.