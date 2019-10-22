Pornografik sitelerin yaş doğrulamasına yüz tanıma sistemi önerisi

İngiltere hükümetinden bir bakan, pornografik içerik izleyenlerin kimliklerini doğrulamak için yüz tanıma sistemini kullanmayı düşündüklerini söyledi.

İngiltere hükümeti, geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada 18 yaşından küçüklerin yetişkin içerikli videoları izlemesini yasaklama planlarını rafa kaldırdıklarını söylemişti.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Müsteşarı Matt Warman, perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmada Birleşik Krallık’ta çevrimiçi pornografide yaş doğrulamasının geleceğiyle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Webtekno’nun aktardığına göre Warman, gizlilik endişesine mahal verilmediği sürece yaş doğrulama için yüz tanımayı kullanabileceklerini söyledi. Warman, yeni yöntemin herkes için daha iyi sonuçlar vereceğini de ekledi.

Dijital Ekonomi Yasası’nın üçüncü parçası olan ‘Pornografik İçerik Engellemeyi Yürürlüğe Koyma’, ilk olarak 2017’de teklif edilmişti ve normalde 2018’in nisan ayında açıklanması gerekiyordu ancak daha sonra 15 Temmuz 2019’a ertelendi ve geçen çarşamba günü iptal edildi.

Pornografik içerik engelleme yasası yürürlüğe girerse yetişkinlere yönelik içerikler paylaşan internet siteleri, bir tür yaş doğrulama mekanizması kullanmak zorunda kalacaklar ya da İngiltere’de engellenme riskini göze alacak. Görünüşe göre düzenleme şu anki haliyle devam edecek ve bu sitelerin nasıl bir yaş doğrulama sistemi kullanacaklarına kendileri karar verecek.