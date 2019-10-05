Trump köşeye sıkışıyor… Demokratlar konuşma kayıtlarını resmen istedi

Özel Kalem Vekili Mick Mulvaney’e gönderilen mektup, azil süreci açısından önemli bir dönüm noktası kabul ediliyor.Mektupta, Trump’ın Ukrayna lideri ile olan görüşme belgelerinin ve ilgili diğer dokümanların, yasa ihlali olup olmadığının anlaşılması için ilgili komiteye gönderilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan Kongredeki Demokratlardan kendisine Ukrayna ile ilgili belgeleri teslim etmesi daveti gelen Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ekibi, bu tür bir talebi ciddiye almadıklarını açıkladı.

‘Başlı başına bir sebep’

Demokratlar ise Beyaz Saray’ın kendilerine herhangi bir yanıt vermemesinin ‘adaletin engelleme’ suçu kapsamında başlı başına bir ‘azil sebebi’ olabileceğini iddia ediyor. Konuyla ilgili henüz Beyaz Saray’dan bir açıklama yapılmazken, Trump dünkü bir açıklamasında,’deki Demokratlardan gelecek bu tür taleplere yanıt vermeyebileceğini vurgulamıştı.Trump, ancak Demokratların azil soruşturması oylamasını Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda yapması durumunda soruşturmaya katılabileceğini ifade etmişti.