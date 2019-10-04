Banksy’nin “Devolved Parliament” 9.8 milyon sterline

Çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen İngiliz sanatçı Banksy’nin İngiltere parlamentosunu şempanzeye benzeterek resmettiği eseri “Devolved Parliament” (Geriye Doğru Evrilmiş Parlamento) açık arttırmayla 9.8 milyon sterline (yaklaşık 70 milyon TL) satıldı.

Yaklaşık 4 metre boyundaki eserin satılması sadece 13 dakika sürdü. Alıcının adı ise açıklanmadı. 2 milyon sterline alıcı bulması beklenen eser beklentilerin de üzerine çıkarken tablo Banksy’nin en pahalıya satılan eseri oldu.

Bu, aynı zamanda Banksy’nin bilinen en büyük tuval çalışması.

Satışın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Banksy ise , “Banksy tablosu için rekor fiyat. Yazık, hâlâ ona sahip değilim” ifadelerini kullandı.