Şelalede mahsur kalan aile şişedeki notla kurtuldu

9 hours önce
0 153 Bir dakikadan az
Yardım ekibinin kurtardığı Krystal Ramirez, oğul Hunter Whitson ve baba Curtis Whitson
Yardım ekibinin kurtardığı Krystal Ramirez, oğul Hunter Whitson ve baba Curtis Whitson

California’daki bir şelalede mahsur kalan üç kişilik aile, yazdıkları yardım çağrısını bir şişeye koyup nehre bırakmaları sayesinde kurtarıldı.

Curtis Whitson, 13 yaşındaki oğlu ve kız arkadaşı sırt çantalarını alıp Haziran ayında California’da doğa gezisine çıkmışlardı.

Arroyo Seco nehri boyunca bir kanyonda ilerleyip şelaleye varmayı ve burada iple aşağı inip kamp yerine ulaşmayı planlamışlardı.

Ancak gezinin üçüncü günü kanyonun 15 metre derinlikte dar bir bölgesine vardıklarında yanlarında ip olmadığını, şelalenin çok hızlı aktığını, yukarı tırmanma olanaklarının bulunmadığını fark ettiler.

Etrafta seslenecekleri kimse yoktu, cep telefonları çekmiyordu. CNN’e konuşan Whitson, bunun üzerine çantadaki ufak bir alışveriş fişinin üzerine bir not yazdığını söyledi: “Şelalede mahsur kaldık. Lütfen yardım getirin.”

California şelale not şişesi

Whitson, kağıdı bir su şişesine koyup üzerine de “Yardım” kelimesini kazıdıktan sonra şelaleden fırlattı.

Notu nehrin 400 metre kadar aşağısında yürüyüş yapan iki kişinin bulup yardım istemesi üzerine yardım ekipleri gece yarısı aileyi kurtarmış.

California Otoyol Devriyesi’nden Todd Brethour, “Yardım için not yazıp göndermiş olmasalardı, başka çareleri kalmazdı, kurtarılmaları uzun zaman alabilirdi” diye açıklama yaptı.

California’nın Morro Körfezi bölgesinde cam ve kapı tamiri işiyle uğraşan Whitson, Washington Post’a yaptığı açıklamada, “Her şeyin nasıl böyle yolunda gittiğini aklım almıyor” dedi.

Whitson, notu bulup yardım çağıran kişileri bulmak istediğini söyledi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

10 August 2019
585

Mağarada mahsur kalan adam 4 gün sonra kurtarıldı

18 July 2019
569

İnternetten tanıştığı hırsıza aşık olan kadın, aileye girebilmek için çete kurdu

15 July 2019
291

Manchester saldırısı kurbanı anısına annesinin denize bıraktığı şişe İtalya’da bulundu

15 July 2019
965

Kuzey Kıbrıs yasta: Aynı aileden 4 kişi boğuldu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin