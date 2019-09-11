Kazakistan’da çocuklara yönelik cinsel tacize ömür boyu hapis cezası geliyor

Kazakistan Devlet Başkanı’nın talimatı doğrultusunda, farklı türdeki ağır suçlarla ilgili sorumlulukları daha da ağırlaştıran yeni bir yasa tasarısı hazırlandı. Buna göre özellikle cinsel bütünlüğe karşı suçlarla ilgili cezai sorumluluklar ağırlaştırılıyor. Tecavüz ve cinsel taciz, ağır suçlar kategorisine alınıyor.

Yasa tasarısı hakkında bilgi veren Başsavcı Yardımcısı Murat Ahmetjanov, çocuklara yönelik cinsel tacizin ömür boyu hapisle cezalandırılabileceğini söyledi.

Ahmetjanov, “Çocuklara yönelik her türlü cinsel eylemin sorumluluğu ağırlaştırılacak. Görev sırasında işlenen suç kavramları daha ağır sorumlulukla farklı nitelikte değerlendirilecek. Çocuklara yönelik cinsel taciz bundan böyle ya ömür boyu ya da en az 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılacak” dedi.

Ahmetjanov ayrıca, çocukların cinsel bütünlüğüne karşı işlenen suçların gizlenmesinin de ağır suçlar kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.

Tasarıya göre çocuklara yönelik cinsel istismarı gizleyen kurumların çalışanları ve yönetimi de cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacak. Aynı sorumluluk ebeveyn ve veliler için de geçerli olacak. Bu suç için altı yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Kazakistan’da mevcut yasalara göre, çocuklara yönelik cinsel taciz en fazla 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.