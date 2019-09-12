Kıbrıs Çatalköy veArap köydekı patlama ve yangın korkutu Başbakan Tatar: "ülkemize ve halkimiza geçmiş olsun"

Başbakan Tatar: “ülkemize ve halkimiza geçmiş olsun”

Başbakan Ersin Tatar, askeri mühimmat deposundaki patlamalar sonrası can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek, “ülkemize ve halkımıza geçmiş olsun” temennisinde bulundu.

Tatar, “Muhimmat deposundaki patlamalar sona erdikten sonra, bölgede askeri uzmanlar tarafından gerekli araştırma ve inceleme yapılacaktır” dedi.Başbakan Ersin Tatar olay sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Bilindiği gibi, Girne Arapköy yakınlarında, sabaha karşı saat 02:10 civarında, askeri bölge içerisinde, bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir.Gerek askeri yetkililerimiz, gerek Polis Genel Müdürlüğü, gerekse Sivil Savunma Tşkilatı ve Orman Dairesi yetkililerinin derhal olay mahalline intikaliyle birlikte, bir kriz merkezi oluşturulmuş ve gereken her türlü tedbir alınmıştır…Muhimmat deposundaki patlamalar sona erdikten sonra, bölgede askeri uzmanlar tarafından gerekli araştırma ve inceleme yapılacaktır…En büyük tesellimiz ise, olayda herhangi bir can kaybının ve ciddi yaralanmanın meydana gelmemesidir

TC Savunma Bakanliği: “patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı”

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Çatalköy’deki askeri bölgedeki patlamayla ilgili açıklama yaptı.Bakanlığın sosyal medya hesabından da duyuduğu açıklama şöyle:

“Girne’de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı’na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır.Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır.”