El Kaide liderinden 11 Eylül yıl dönümünde Rus, Amerikan, Avrupa ve İsrail hedeflerine saldırı çağrısı

3 hours önce
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11 Eylül 2001 saldırılarının yıl dönümünde konuşan El Kaide lideri Zevahiri; Rus, Amerikan, Avrupalı ve İsrail hedeflerine saldırı çağrısı yaptı.

11 Eylül 2001 saldırılarının 18. yıl dönümünde açıklama yapan El Kaide lideri Ayman el Zevahiri, SITE Intelligence Group internet sitesinde yayınlanan açıklamada Rus, ABD, Avrupa ve İsrail hedeflerine saldırı çağrısı yaptı.

11 Eylül saldırılarının faili olan örgütün liderliğine, Usame Bin Ladin’in ABD’nin uzun süren arama çalışmalarının ardından 2 Mayıs 2011’te öldürülmesinin ardından Ayman el Zevahiri gelmişti. Örgüt, dünya genelinde yapılan birçok terör saldırısının faili konumunda.

11 Eylül 2001’de ABD’nin başkenti Washington ve New York’ta düzenlenen saldırılarda 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti. ABD’li istihbarat kaynakları, Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in öldürülmesinin ardından El Kaide’nin ‘yeni bir 11 Eylül saldırısı’ istediğini iddia etmişti.

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