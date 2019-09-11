İmamoğlu’nun sandalyesi kırılınca Erdoğan “Bak bu yaptığın israftır” dedi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen büyükşehir belediye başkanları toplantısına katılan Ekrem İmamoğlu’nun oturduğu sandalyenin kırıldığı aktarıldı. Bunun üzerine Erdoğan’ın “Bak bu yaptığın israftır, oturduğun sandalyeyi kırdın” dediği ifade edildi.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

Habertürk TV’den Ömer Topsakal’ın haberine göre toplantıda İmamoğlu’nun sandalyesi kırıldı. Bunun üzerine Erdoğan, sandalyeyi göstererek “Bak bu yaptığın israftır, oturduğun sandalyeyi kırdın” dedi. İmamoğlu ise “İkincisinde sağlam otururum efendim” yanıtını verdi.

Salonda gülüşmeler yaşandı.