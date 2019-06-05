Tecavüze uğrayan Pothoven, 17 yaşında ötanaziyi seçti

7 saat önce
0 423 Bir dakikadan az

Hollandalı 17 yaşındaki Noa Pothoven, uğradığı cinsel taciz ve tecavüzlerin ardından uzmanlar kontrolünde hayatına son verilmesi anlamına gelen ötanaziyi seçti.

Pothoven, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımında ötanazi kararı aldığını duyurdu. Pothoven’in kız kardeşi pazar günü kardeşine ötanazi uygulandığını açıkladı.

“Kazanmak ya da kaybetmek” isimli otobiyografi kitabında Pothoven ilk cinsel tacize 11 yaşında maruz kaldığını 14 yaşındayken ise iki erkek tarafından tacavüze uğradığını yazmıştı.

Pothoven, son paylaşımında çektiği acıların artık “dayanılmaz” olduğunu dile getirdi. Hollandalı genç, “Nefes alıyorum ama artık yaşamıyorum.” dedi.

Pothoven kitabında depresyon ve anoreksi ile mücadele ettiğini belirtmişti.

Hollanda yasalarına göre doktor kontrolünde intihar etmek anlamındaki ötanazi bazı şartlara bağlı olarak mümkün.

Hollanda Bölgesel Ötanazi Komitesi’nin yayınladığı son rapora göre ülkede 2017 yılında 6 bin 585 kişiye ötanazi uygulandı. Bu kişilerin çoğu tedavi edilemez durumdaki kanser hastalarıydı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 gün önce
189

Hollanda’daki mülteci kamplarında kalan 1600 çocuğun son 4,5 yıl içerisinde kaybolduğu iddia edildi

2 hafta önce
297

Britanya ve Hollanda’da halk Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başında

2 hafta önce
247

Amsterdam Belediyesi ‘sağlık ve çevre için’ vejetaryen menüye geçiyor

4 hafta önce
325

Hollanda artık turizm tanıtımı yapmayacak: Ülke aşırı kalabalık

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin