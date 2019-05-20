İsveçli savcılar Britanya’da cezaevinde bulunan Wikileaks kurucusu Assange’ın tutuklanmasını talep etti

ABD de Assange'ın iadesini istemişti

2 gün önce
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İsveçli savcılar Britanya’da tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın 2 kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmasını talep etti. Kamu davaları yardımcı direktörü Eva- Marie Persson, Upsala Bölge Mahkemesi’nin taleplerini kabul etmesi durumunda Assange için ‘Avrupa tutuklama yetkisi’ çıkaracağını bildirdi.

Independent’ın haberine göre bu taleplerin kabul edilmesi, Britanya’da kefalet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 hafta hapis cezasına çarptırılan Assange’ın İsveç’e iade edilmesinde ilk adım olabilir. ABD de devlet sırlarını sızdırdığı gerekçesiyle Britanya’dan Assange’ın kendilerine iade edilmesini talep etmişti.

İsveç’te Assange’ın tutuklanma talebinin kabul edilmesi durumunda Britanya Wikileaks kurucusunu hangi ülkeye iade edeceği konusunda bir seçim yapmak durumunda kalacak. Assange, 7 yıl önce aynı suçlamalardan İsveç’e iade edilmemek için Ekvador konsolosluğuna sığınmıştı.

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