Beslediği dev kuş tarafından öldürüldü

Polis, ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 75 yaşındaki adamın kuşun yakınındayken yere düştüğünü ve düşmesinin ardından kuş tarafından saldırıya uğradığını tahmin ediyor.

3 saat önce
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ABD’nin Florida eyaletinde 75 yaşındaki bir adam, beslediği devekuşu benzeri büyük bir kuş tarafından öldürüldü.

BBC’ye bilgi veren Alachua Şerif Ofisi, Cuma günü Marvin Hajos adlı adamın yaşadığı eve çağırıldıklarını ve olay yerine gittiklerinde adamı ağır yaralı halde bulduklarını söyledi.

Hajos yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yerel basına göre Hajos, egzotik hayvanlara ilgisiyle biliniyor ve bahçesinde aralarında lamaların da olduğu farklı türlerde hayvanlar besliyordu. Hajos’u öldüren de cassowary türündeki kuş oldu.

Gainesville Sun gazetesine konuşan polis yetkilisi Jeff Taylor, Hajos’un kuşun yakınındayken yere düştüğünü ve düşmesinin ardından kuş tarafından saldırıya uğradığını tahmin ettiklerini söylüyor.

Cassowary türü kuşlar 45 kilonun üzerine çıkabilen ağırlıklarıyla dünyanın en ölümcül kuşlarından biri olarak biliniyor.

Saatte 50 kilometre hızla koşabilen bu canlılar, ayaklarındaki 13 santimetrelik pençeleriyle ölümcül darbeler vurabiliyor.

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